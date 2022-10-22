محافظ قنا يطلق إشارة بدء عمل وحدات الطعام المتنقلة بالميادين

جدة - نرمين السيد - أطلق محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم السبت، إشارة البدء لشراء وحدات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب الحاصلين على الموافقات، والتى انطبقت عليهم الشروط، لبدء مزاولة العمل بميادين وشوارع مدينة قنا.





وأكد الداودى - خلال لقائه مع عدد من الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام - أنه تم منح الشباب مهلة لمدة شهر، لشراء وحدة الطعام وبدء العمل بها، وفى حال تأخر أحد المتقدمين عن ذلك سيتم استبعاده، لافتا إلى أنه فى حال عدم قدرة الشاب على شراء وحدة الطعام، يمكنه التقدم بطلب الحصول على قرض بتسهيلات كبيرة، وفائدة بسيطة، لتمويل شراء الوحدة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ووجه محافظ قنا الشباب بسرعة شراء وحدة الطعام المتنقلة، طبقا للمواصفات المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والواردة بكراسة الشروط، ووضعها بأحد المواقع الـ 53 التى حددتها الوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور بما لا يؤثر على سيولة الحركة المرورية بتلك المواقع.

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