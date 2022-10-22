رئيس حزب الجيل عن تثبيت أسعار البنزين والسولار: الرئيس يتفاعل مع نبض الشارع للتخفيف عنه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 05:30 مساءً - قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قرار تثبيت سعر بيع البنزين والسولار يؤكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتفاعل مع الشعب المصري ونبض الشارع المصري، من أجل التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار في الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، إلا أن الدولة المصرية نظرت إلى مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرار بتثبيت أسعار البنزين كان خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .