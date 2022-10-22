«الرعاية الصحية» تعلن نجاح 4 عمليات لتركيب منظم لضربات القلب ثنائى الحجرات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أطباء القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر فى إجراء 4 عمليات لتركيب منظم لضربات القلب ثنائى الحجرات (Pacemaker Implantation) تركيباً كاملاً للمرضى، وذلك داخل وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن عمليات تركيب منظم لضربات القلب هى من العمليات المستحدثة بمستشفى طيبة التخصصى، بداية مع انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، والتى تم إدراجها لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة للمنتفعين داخل المستشفى.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء عمليات تركيب منظم لضربات القلب للمرضى بمستشفى طيبة التخصصى، على يد نخبة من أمهر الأطباء القلب والقسطرة القلبية، والتى تضم الدكتور محب مراد صبحى، استشارى القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور حسين عبدالنعيم قراع، استشارى ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبه التخصصى، الدكتور عصام بسطاوى، استشارى القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى، إضافة إلى أخصائيى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى "الدكتور محمد عبدالغفار، الدكتور أحمد طلعت، الدكتور أبوبكر السيد"، وبمعاونة أخصائيين وفنيين تكنولوجيا الآشعة، وفريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وتابعت أنه رغم التكلفة العالية لإجراء عمليات تركيب منظم بالقلب ثنائى الحجرات، إلا أنه لم يتحمل المريض المنتفع بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر سوى نسبة مساهمة لا تتعدى 400 جنيه فقط، حيث أنهم من المنتفعين بخدمات المنظومة، والتى تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة وعدالة اجتماعية ودون تمييز.

وأكدت الهيئة، حرصها على إدخال كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة وفق الممارسات الطبية العالمية بمستشفيات الهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى طيبة التخصصى، والتى تضم 154 سرير داخلى، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 أسرة رعاية، بالإضافة إلى 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوى، 22 أجهزة تنفس صناعى، كما تضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، تماشيًا مع استراتيجية الهيئة التى تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.