بعثة مصر الدائمة في جنيف تنظم جلسة إحاطة مع الدكتور محمود محيي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - نظمت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جلسة إحاطة مع الدكتور/ محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، بحضور واسع من جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

قدم الدكتور/ محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري، عرضاً متكاملاً حول أولويات العمل في COP27، وعلى رأسها العمل على تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، وتبني نهجاً شاملاً في التعامل مع العمل المناخي يراعي الاتساق مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار محيي الدين في هذا الصدد إلى جهود فريق رواد المناخ في الربط بين مصادر التمويل والمشروعات الخضراء، كما استعرض الجهود الجارية لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ التعهدات في العمل المناخي.

من جانبه، ألقى السفير/ د. أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر بجنيف كلمةً نوه خلالها بالتحديات الحالية على الساحة الدولية، وأوضح أن تركيز مؤتمر COP27 ينصب على تنفيذ الالتزامات، معرباً عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تعزيز الإرادة السياسية اللازمة لدفع التعاون والتنسيق في العمل المناخي. كما أكد على الحاجة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات التكيُف والتخفيف بشكل متساوٍ، فضلاً عن تشجيع مشاركة البنوك التنموية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية في تعزيز ودفع المشروعات الخضراء بما يتسق مع الأولويات التنموية الوطنية ومبدأ الانتقال العادل. واستعرض جمال الدين أيضاً جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر في تعزيز التواصل مع مختلف الأطراف المعنيين بعمل المناخ الدولي.