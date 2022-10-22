عاجل.. السيسى يوجه بالاستمرار فى جهود حوكمة استخدام مياه النيل

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة. وتم عرض الموقف المائى بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية، ومخطط توفير المقنن المائى الخاص بزراعة مشروعات استصلاح الأراضى فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وغرب الدلتا، فضلاً عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر المقبل. وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه بالاستمرار فى جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية، خصوصا من خلال نشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية، وذلك كعنصر أساسى فى استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، فضلاً عن الالتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية على امتداد الجمهورية للحفاظ على هذا المورد المائى الهام.

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