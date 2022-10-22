عاجل.. السيسى يوجه بالاستغلال الأمثل لتعزيز الأبحاث بالمركز العلمى البيطرى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض الموقف التنفيذى لتطوير المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب فى مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، فضلاً عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية".

واطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على مختلف مكونات المركز العلمى البيطرى بمجمع الإنتاج الحيوانى والألبان، وكذا جهود تعظيم الأبحاث والتدريب به، وذلك فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين، موجهاً سيادته بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية به، خاصةً من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للكوادر بالمركز العلمى البيطرى، بما يتوافق مع المعايير العالمية لجودة الأداء والتشغيل، ويؤهل المركز للحصول على الاعتماد الدولى كمؤسسة علمية تشخيصية وبحثية طبقاً للمواصفات القياسية لاعتماد المراكز العلمية.

كما وجه الرئيس بأن تكون الرؤية المستقبلية للمركز العلمى البيطرى هى تقديم كافة الخدمات الفنية والمعملية فى نطاق محافظات الدلتا، فضلاً عن العمل كمركز بحثى تطبيقى للأبحاث العلمية، لاسيما المتعلقة بتحسين السلالات وتعظيم إنتاجية اللحوم والألبان، إلى جانب تأهيل حديثى التخرج من الكليات المناظرة للتخصصات المختلفة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضاً على جهود تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلى، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بالتوسع فى إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية، والتى تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لتحسين جودة المنتجات بالتوازى مع زيادة رقعة الأراضى الزراعية المستصلحة فى مصر.