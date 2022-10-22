قبل قمة المناخ.. كبرى الشركات الهولندية فى ضيافة السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - استضاف السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى هولندا، عشاء عمل، حضره رئيس مجلس الأعمال الهولندى- الشرق أوسطى، ولفيف من ممثلى الشركات ووكالات الاستثمار والجامعات الهولندية، فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 الشهر المقبل فى شرم الشيخ.





استعرض السفير المصرى خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية فى مؤتمر المناخ، وأهم المبادرات التى تطرحها الدولة المصرية على أجندة المؤتمر، وبالأخص تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر، فى ضوء موقع مصر المتميز والذى يؤهلها لأن تكون مركزاً لانتاج ونقل وتداول الهيدروجين الأخضر كأحد أهم مصادر النظيفة والمستدامة، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية التى تتيحها مصر فى هذا المجال الواعد، حيث حث الجانب الهولندى على تعظيم الاستفادة من تلك الفرص التى تتواءم مع التوجه العالمى للاستثمار فى مصادر الطاقة النظيفة والاهتمام المتزايد بقضايا البيئة والمناخ. كما انتهز السفير عبد القادر الفرصة لإحاطة الحضور بأهم ملامح الخطط الاقتصادية فى مصر، وأبرز المؤشرات الدولية الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى بالرغم من التحديات الدولية الراهنة، فضلاً عن الحوافز التى تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات.

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