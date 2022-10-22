وزير الطيران يؤكد جاهزية مطار سفنكس الدولى لاستقبال الرحلات أول نوفمبر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير الطيران المدنى داخل مطار سفنكس، للوقوف على جاهزية المطار والأجهزة العاملة به، حيث تابع استعدادات عملية التشغيل عقب انتهاء أعمال تطوير مطار سفنكس، وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنويا، كما تفقد جميع المواقع والمنشآت بالمطار، التى تشمل صالتى السفر والوصول و"كاونترات" السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة.

وأشار الوزير - بحسب بيان لوزارة الطيران اليوم - إلى أهمية تشغيل مطار سفنكس مع بداية الموسم السياحى الشتوى، وانضمامه لمنظومة المطارات المصرية بعد تطويره، مؤكدا أن مطار سفنكس سيكون إضافة مهمة لخدمة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة؛ بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تبدأ شركة إير كايرو - إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى - تشغيل رحلات داخلية بين "سفنكس" وكل من مطارات شرم الشيخ والأقصر وأسوان بمعدل 12 رحلة أسبوعيا قابلة للزيادة وفق معدلات الطلب على السفر، على أن تبدأ تشغيل الرحلات الدولية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية خلال ديسمبر المقبل.

ويخدم مطار سفنكس سكان محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا والمنوفية والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصرى الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة؛ بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة.