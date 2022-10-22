غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 19 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.