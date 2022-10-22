عضو مجلس أمناء الحوار: هناك تكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي لبلورة رؤية مستقبلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، خطوة مهمة تبرز اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني، ودعمه له والذي يأتي لقناعه منه في تعبيره عن رأي المواطنين وأفكارهم وتوجهاتهم.

وأشار إلى أن ذلك يظهر مدى أهمية التكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي لبلورة رؤية مستقبلية صحيحة وبناءة للاقتصاد المصري يشترك فيها الجميع، مشيرا إلى أن تلك الخطوات ستثري المناقشات بمد الحكومة للحوار الوطني بما ستنتهي إليه من رؤى ومقترحات تزيد من دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف "عبد القوي"، أن أمانة الحوار الوطني أرسلت أبرز تساؤلاتها في المحور الاقتصادي والتي ستسهم في وضع الرؤى لها برفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم دعم الرؤى الاجتماعية خاصة وأن هناك علاقة قوية بين معدل النمو الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أنه كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي يكون هناك تأثير إيجابي على المواطن ومردوده على برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت مصادر أن المؤتمر سيشهد مناقشة الرؤى الاقتصادية التى ستقدمها كافة الأحزاب، ومن بينها أحزاب المعارضة، وقالت أن المؤتمر الذى سيناقش أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، سيتناول كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، وأن باب النقاش مفتوح أمام الجميع.

وأمس قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه أرسل الأسئلة والاستفسارات التى أعدها المحور الاقتصادى للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادى للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا فى أن تعين الحوار الوطنى فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.