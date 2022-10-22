جدة - نرمين السيد - عملت الدولة المصرية، على تقسيم القرى الأكثر احتياجا إلى 3 مراحل، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مراحل عمل المبادرة الرئاسية لتطوير القرى. وشملت المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر، والتى تشمل 377 قرية الأكثر احتياجا فى محافظات الجمهورية، حيث أن القرى تحتاج إلى تدخلات عاجلة لرفع مستوى التنمية، بإجمالى عدد الأسر 756 ألف أسرة بنحو 3 ملايين فرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. مراحل عمل المبادرة الرئاسية لتطوير القرى (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.