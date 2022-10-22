حياة كريمة: إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تدريب العمالة بالتعاون مع «ابدأ»

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة (حياة كريمة)، المرحلة الأولى من مبادرة تدريب العمالة المصرية، التى تأتى كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتى تأتى لتوحيد جهود الدولة سعيًا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.





وذكرت المؤسسة - فى بيان اليوم السبت - أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من محافظة سوهاج بهدف توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى، بالإضافة إلى السعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى فى سوهاج تشمل برنامجا تدريبيا مهنيا متكاملا للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، بحيث يتم تدريب الشباب داخل سيارات التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامجً رياضى وترفيهى شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء.

يأتى ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتى تعمل على تهيئة كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار توجيهات ودعم رئيس الجمهورية لتنفيذ مبادرتيّ "حياة كريمة" و"ابدأ" من أجل بناء الإنسان المصرى، مضيفاً أنه بموجب هذا التعاون سيتم تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من الشباب على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية من خلال سيارات متنقلة مجهزة تابعة للوزارة، كما سيتم عقد محاضرات توعوية بمختلف مجالات المعرفة، والتى من شأنها تنمية القدرات الفكرية للمواطنين، ونشر الوعى الثقافى لهم والمساهمة فى حماية المجتمع والأفراد من مختلف الظواهر السلبية مثل الإدمان والتفكك الأسرى.

وثمّن الوزير، مختلف المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية بهدف العبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع مؤسسات الدولة؛ من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى فى مصر وتنمية العنصر البشرى رفع المستوى المهنى للشباب؛ بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة.

يأتى ذلك إيمانًا من مؤسسة (حياة كريمة) بأهمية توحيد الجهود، تحت المظلة الكبرى (حياة كريمة) وتكاتف جهود مؤسسات الدولة، وفى إطار دور المؤسسة التنموى فى تعزيز قيم العمل التنموى فى المبادرة الرئاسية، والتى هى أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر، حيث تهدف لإحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين، الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.