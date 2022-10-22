وفد برنامج الأغذية العالمى يزور مركز التدريب المهنى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وتأتى الزيارة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة و"برنامج الأغذية العالمى"، ولبحث التقدم المحرز من خلال البروتوكول، وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال السنجابى إن الزيارة شملت تفقدا لورش التدريب بالمركز والتى يتم التدريب فيها على مهن: التفصيل والخياطة، اللحام، التكييف والتبريد، الدش والمحمول، صيانة الاجهزة المنزلية، أعمال الفندقة، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلى، معمل اللغات، الصوب الزراعية.
وقال السنجابى إن وفد "البرنامج" أثنى على الجهد المبذول فى التدريب المهنى خلال الفترة السابقة، مؤكدا أهمية توفير فرص عمل لائقة للخريجين من الدورات التدريبية، للحد من نسب البطالة فى مصر، والمساهمة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية عن طريق إمداد الدول بالعمالة المدربة بالطرق المشروعة، فضلا عن سد احتياجات سوق العمل المحلية من العمالة المدربة والمؤهلة.
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