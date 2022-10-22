جدة - نرمين السيد - أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن التغيرات المناخية التى حدثت فى السنوات الأخيرة أثرت على الاقتصاد وصحة الإنسان، مؤكدا أنه لابد من وجود خطة لمكافحة التغيرات المناخية على مستوى العالم.





جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر القومى الذى ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برعاية وزارة الخارجية تحت عنوان "أثر التغير المناخى على النواحى البيئية والزراعية والاجتماعية فى الوطن العربى (المحددات والحلول) وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء فى مجال البيئة ومكافحة التغير المناخى. وأشار مميش إلى أن مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ سيصدر التوصيات التى من شأنها مكافحة هذه ظاهرة التغير المناخى، وتقليل الانبعاثات التى تزايدت نتيجة التقدم الصناعى. وأكد أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل أن يخرج هذا المؤتمر بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية، معربا عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يناقش قضية تستدعى التكاتف بين جميع الدول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهاب مميش: التغيرات المناخية أثرت على الاقتصاد وصحة الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.