تحالف كبرى شركات الهيدروجين فى العالم: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - شارك بدر عبدالعاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبى، فى جلسة نقاشية تناولت قضايا التغير المناخى وقمة المناخ القادمة فى شرم الشيخ COP27، كذلك مؤتمر التنوع البيولوجى المقبل COP15 والمقرر عقده فى ديسمبر المقبل بكندا، حيث ركزت المناقشات على الارتباط الشديد بين قضايا البيئة وتغير المناخ من جهة وقضية التنوع البيولوجى من جهة أخرى.





واستعرض السفير المصرى آخر تطورات الجوانب الموضوعية والتنظيمية لمؤتمر المناخ، مبرزًا الأهداف الرئيسية التى تسعى الرئاسة المصرية لتحقيقها، كما نوه إلى الأهمية التى توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر لمسألة التنوع البيولوجى وارتباطه بقضية تغير المناخ، بما فى ذلك تنظيم يوم "التنوع البيولوجى" ضمن فعاليات المؤتمر.

ومن جانبهم، أكد الحضور على تطلعهم لنجاح مؤتمر شرم الشيخ فى التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ لمواجهة تحديات تغير المناخ، لاسيما اتصالًا بمُراعاة الدول النامية، وأن نجاح مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ سينعكس إيجابياً على خلق الزخم اللازم لنجاح مؤتمر التنوع البيولوجى فى مونتريال.

كما التقى عبد العاطى مع كبار مسؤولى مجلس الهيدروجين الذى يضم تحالف لكبرى الشركات المنتجة للهيدروجين الأخضر فى العالم، حيث أكد على إيلاء مصر أهمية كبيرة للاستثمار فى قطاع الطاقة، مستعرضاً الجهود المبذولة لجعل مصر مركزًا لإنتاج، ونقل وتداول الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، وملقيًا الضوء على المشروعات التى تسعى مصر لتنفيذها من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

هذا ، وأعرب مسؤولو المجلس عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا تطلعهم للمشاركة فى مؤتمر المناخ المقبل فى شرم الشيخ، والذى يمثل فرصة هامة لإبراز الإمكانيات المصرية فى هذا المجال الحيوى من حيث القدرات البشرية، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والسياسات ذات الصلة بدعم هذا القطاع.