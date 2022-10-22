300 سيارة.. محافظ الجيزة: موقف حضارى أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على رفع كفاءة مواقف النقل الجماعى والسرفيس والقضاء على المواقف العشوائية بالإضافة إلى توفير ساحات أسفل المحاور والكبارى لإقامة مواقف نموذجية لتسهيل حركة تنقل المواطنين.





تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده موقف سيارات السرفيس الجديد الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء بنطاق حى العجوزة والمقام على مساحة 4 آلاف متر ليكون موقفاً نموذجياً يستوعب الخطوط الداخلية والقضاء على المواقف العشوائية المتواجدة بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن هذا الموقف يعد تجسيداً للمجهودات المبذولة لاستغلال المساحات المتواجدة أسفل المحاور والكبارى التى تنفذ فى نطاق المحافظة والعمل على إيجاد حلول وبدائل حضارية للمواقف العشوائية لما تعكسه من مظهرا غير حضارياً وتتسبب قى إعاقة الحركة المرورية .

وأشار المحافظ، إلى أن الموقف الجديد المقام بمنطقة أرض اللواء يستوعب 300 سيارة سرفيس ويساهم بشكل كبير فى القضاء على المواقف العشوائية التى تعانى منها المنطقة وسيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين حيث يضم خطوط أرض اللواء البراجيل وأرض اللواء والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية وغيرها من الخطوط التى تخدم مواطنى المنطقة مع تدعيمه بخطوط سير إضافية.

وأوضح أن أعمال إنشاء الموقف شملت تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك بجودة عالية لتتحمل الاستخدامات وأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين وكافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالى، بالإضافة إلى تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء ساحات انتظار السيارات والأكشاك الحضارية أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال طلاء الأسوار وتركيب بلاط انترلوك للأرصفة ورفع نواتج الأعمال من رتش أسفل المحور.

وحرص المحافظ خلال الجولة على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين والذى وجه خلالها رئيس حى العجوزة بصيانة السلم الكهربائى والمصعد الخاص بكوبرى مشاة أرض اللواء.