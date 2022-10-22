الأوقاف تفتتح 24 مسجدا جديدا وإحلالا و5 مساجد صيانة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أنه بذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو العام الجارى وحتى تاريخه 303 مساجد، منها 243 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(60) مسجدًا صيانة.

وتتوزع الافتتاحات على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الجيزة، مديرية أوقاف أسيوط، مديرية أوقاف الفيوم، مديرية أوقاف الشرقية، مديرية أوقاف كفر الشيخ، مديرية أوقاف بنى سويف، ومديرية أوقاف الغربية، ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف قنا، مديرية أوقاف سوهاج.

وفى سياق آخر، واستمرارًا لمبادرة "نبى الهدى" للتعريف بسيرة النبى (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه خلال شهر ربيع الأول (1444هـ) من خلال دروس الواعظات، أكدت واعظات الأوقاف - فى حديثهن - عن خلق الصدق وأن الصدق دليل الإيمان وعماد الحضارات ومن أفضل الأخلاق التى يتحلى بها العبد، فهو دليل نقاء القلب وخلوه من النفاق والشوائب، كما أنه دليل على مروءة صاحبه، وأن الصدق يكون فى الأقوال كما يكون فى الأفعال وكل منهما يشترط فيه مطابقة ما هو موجود فى القلب.

وأقيمت المبادرة فى مديرية أوقاف سوهاج، مديرية أوقاف الجيزة، ومديرية أوقاف القاهرة.