المؤتمر الاقتصادى يضع خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة

جدة - نرمين السيد - تناقش الجلسة الأولى من اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022" الذى ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع".





وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهى: التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، كما تناقش محورا آخر حول آليات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعى.

وأضاف: "تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة فى التعريف بحزم التيسيرات والإجراءات التى تقوم الدولة باتخاذهــا لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين فى جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيــم الاستفادة منها وتقديـم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقاء الضوء على جهـود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم وتشجيع البحث والتطويـر والتصميمــات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشرى (عمالة فنية، مهندسـين، مهارات إدارية)، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيســتيات.

إلى جانب ذلك، أوضح سعد أن الجلسة تستهدف التعـرف على أسباب الفجـوة التمويلية ومصادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشة سبل عملية لتعزيز الحصيلة مــن النقد الأجنبى، والتوصـل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل فى تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية فى مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم على الفجوة التمويلية فى مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبى لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعى.