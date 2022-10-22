حياة كريمة.. مبادرة وضعت حجر أساس الجمهورية الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضعت المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا، حجر أساس الجمهورية الجديدة، وذلك برفعها شعار الحياة الكريمة فى جميع المجالات.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كيف وضعت حياة كريمة أساس الجمهورية الجديدة واستهدفت المبادرة التنمية الشاملة للريف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، كما تضمنت شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، ووفرت فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق النائية. وارتقت المبادرة بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وحفزت المواطنين على النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، كما نظمت صفوف المجتمع المدنى وساعدت على عودة الثقة لجميع مؤسسات الدولة.

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