سفير مصر في هولندا يلتقي بكبرى الشركات والمؤسسات الهولندية في إطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - استضاف السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى هولندا، عشاء عمل حضره رئيس مجلس الأعمال الهولندي- الشرق أوسطي، ولفيف من ممثلي الشركات ووكالات الاستثمار والجامعات الهولندية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإستضافة مصر لقمة المناخ COP27 الشهر المقبل في شرم الشيخ.

استعرض السفير المصري خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ، وأهم المبادرات التي تطرحها الدولة المصرية على أجندة المؤتمر، وبالأخص تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، في ضوء موقع مصر المتميز والذي يؤهلها لأن تكون مركزاً لانتاج ونقل وتداول الهيدروجين الأخضر كأحد أهم مصادر النظيفة والمستدامة، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر في هذا المجال الواعد، حيث حث الجانب الهولندي على تعظيم الاستفادة من تلك الفرص التي تتواءم مع التوجه العالمي للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والاهتمام المتزايد بقضايا البيئة والمناخ.

كما انتهز السفير عبد القادر الفرصة لإحاطة الحضور بأهم ملامح الخطط الاقتصادية في مصر، وأبرز المؤشرات الدولية الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات الدولية الراهنة، فضلاً عن الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات.