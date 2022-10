حسام المندوه يشارك فى مؤتمر ومعرض مكة الدولي السابع عشر لطب الأسنان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن مصر تعيش خلال هذه الفترة نهضة ملموسة في شتى المجالات رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال الدعائم الأساسية التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة.

وقال المندوه خلال مشاركته كمحاضر رئيسي في مؤتمر ومعرض مكة الدولي السابع عشر لطب الأسنان"، المنعقد حاليا بالمملكة العربية السعودية:" مصر الماضي والحاضر والمستقبل غنية برموزها الوطنية العلمية والأدبية والفنية والرياضية، وهذه الرموز تعتبر قوى ناعمة في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية ".

وقال خلال المحاضرة إن الشعب السعودي دائما مرحب به في بلده الثاني مصر كما قدم الشكر لرئيس المؤتمر الدكتور مشاري العتيبي علي دعوته الكريمة.

وشدد عضو لجنة التعليم على أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في العبور بالعديد من الأزمات إلى بر الأمان بفضل حنكة القيادة السياسية ومساندة الشعب ، ومؤكدا على أن المملكة العربية السعودية هي بلدنا الثاني وعلاقتها القوية المتينة بمصر متجذرة من آلاف السنين، وقال مخاطبا الحضور خلال إلقاء محاضرته بالمؤتمر:" شكرا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على كرم الضيافة وأهلا بجميع الحضور دائما في أم الدنيا مصر ".

وعلي هامش المؤتمر التقى الدكتور حسام المندوه الحسيني بالدكتور معدي بن محمد آل مذهب رئيس جامعة أم القرى، والدكتور مشاري العتيبي رئيس المؤتمر وعدد من المشاركين في المؤتمر من مصر وانجلترا وفلسطين ، والتقي مع رئيسة الاتحاد العالمي لطب الاسنان FDI البروفيسور إحسان بن يحيى وبالعديد من أساتذة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية والعالم العربي .. ورؤساء نقابات الاسنان في الوطن العربي وعمداء كلية طب الاسنان في الوطن العربي .

ويشارك الدكتور حسام المندوه في المؤتمر الذي يقام على مدار 3 أيام كمحاضر رئيسي، حيث ألقى محاضرة بعنوان:" كيفية التخلص من بقعة المينا البيضاء الموجودة بالأسنان في وقت قصير.. How to get rid of Enamel white spot lesion in no time "

ويقام المؤتمر والمعرض برعاية وزير التعليم السعودي أ. يوسف بن عبد الله البنيان، بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالعابدية في جامعة أم القرى وبحضور مديري الإدارات في القطاعات العسكرية والمدنية، ورؤساء النقابات والجمعيات الخليجية والعربية والإسلامية، ونخبة من أطباء الأسنان والمتخصصين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بالوقاية في طب وتسوس الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والتقويم والحشوات والتركيبات التجميلية، إضافة إلى الجديد في تقنيات الزراعة وجراحة الوجه والفكين، كما يتضمن المؤتمر ندوة علمية يديرها أطباء امتياز وأطباء متوقع تخرجهم في 23 جامعة حول العالم يتنافسون على جائزة: "أفضل طبيب متحدث"، وجائزة القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

ويصاحب المؤتمر جولة على المعرض الطبي لأحدث ما توصلت إليه تقنيات الطب والجراحة في هذا المجال، فقد اشتمل على ما يقارب 150 ملصقًا علميًّا متخصصًا في طب الأسنان.