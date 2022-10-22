”القوى العاملة” : فرص عمل لخريجي كليات الهندسة بالمنطقة الصناعية الثانية بـ”6...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - تعلن ادارة التشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة ،عن توفير 16 فرصة عمل للشباب خريجى كليات الهندسة من أقسام الدعم الفنى ، وقواعد البيانات ، والنظم والشبكات ، وذلك للعمل بشركة مركز معلومات مصر بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية ، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم السبت ، أن فرص العمل المتاحة داخل الشركة تضمنت 5 مهندس دعم فنى ، و 5 مهندس قواعد بيانات ، و 3 مهندس نظم ، و 3 مهندس شبكات ، ويشترط على المتقدمين لشغل تلك الوظائف الحصول على مؤهل عالى مناسب ، والا يزيد سنه عن 40 سنة ، والراتب يبدأ من 5000 جنيه حسب الخبرة .

وأضاف البيان الصحفى أن التقديم يتم فى مقر إدارة التشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة الدور الرابع ، والعنوان : 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر – القاهرة