الاثنين.. وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى توظيف بالعاشر

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير القوى العاملة حسن شحاته، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ملتقى توظيف بمشاركة 59 شركة، تُوفر 5948 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة الشرقية، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر الجارى، بنادى بروسيا بمدينة العاشر من رمضان.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى اليوم السبت، أن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، لتحسين مستويات معيشتهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقالت الوزارة أن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية تنسيقاً مع مجموعة من الشركات الخاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، وتدعو "الوزارة" الشباب الراغب فى العمل التواجد بالملتقى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً. ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية بتسليم 120 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

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