فرص عمل لخريجى كليات الهندسة.. اعرف التفاصيل 

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة التشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة، توفير 16 فرصة عمل للشباب خريجى كليات الهندسة من أقسام الدعم الفنى، وقواعد البيانات، والنظم والشبكات، للعمل بشركة مركز معلومات مصر بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية، فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى لها اليوم السبت، أن فرص العمل المتاحة داخل الشركة تضمنت 5 مهندسين دعم فنى، و5 مهندسين قواعد بيانات، و3 مهندسين نظم، و3 مهندسين شبكات، ويشترط ألّا يزيد سنه على 40 سنة، والراتب يبدأ من 5000 جنيه حسب الخبرة. وأضاف البيان أن التقديم يتم فى مقر إدارة التشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة الدور الرابع، والعنوان: 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر – القاهرة.

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