"رسالة شكر للرئيس".. هاشتاج يتصدر تويتر لليوم الثاني على التوالي: كلنا فخورون بك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - تصدر هاشتاج "رسالة شكر للرئيس"، لليوم الثاني على التوالي، قائمة الأكثر تداولاً على "تويتر"، مؤكدين دعمهم للرئيس وجهوده في إطار حرصه على النهوض بالوطن والمواطن.

وعبر المصريون عن فخرهم بإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى مساعيه في توفير حياة كريمة لكل المصريين بجميع أنحاء الجمهورية.

وكتب أحد المغردون في تدوينه عبر حسابه على تويتر: "أشكرك سيدي الرئيس على ما فعلتموه بمصر منذ اليوم الأول.. نحن ندعمك وندعمك في كل خطوة تخطوها للأفضل ما في مصر.. شكرا لك وبارك الله في مصر"، فيما أضاف آخر: "كلنا فخورون بك يا سيادة الرئيس".

كما استعرض بعض المغردين مجموعة من إنجازات الدولة المصرية في تطوير القرى والمدن ومشروعات الإسكان الراقى لكل المصريين في المدن الجديدة، إضافة إلى تبطين الترع وتحويل محيطها إلى ممشى ومكان جذب لنزهات المواطنين بدلًا من وضعها السابق المنفر والذى كان تجمعًا للقمامة ومصدر للأمراض.