مساعد وزير الخارجية يلتقى مدير إدارة السودان وجنوب السودان مع وزير خارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - في إطار مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية عشر للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، التقى السفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، مع السيد على الصادق على وزير خارجية السودان، حيث سلم سيادته رسالة من السيد اسامح شكري وزير الخارجية الي نظيره السودانى حول مجمل العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وقد تناول اللقاء التأكيد على حرص مصر على دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها حاليا، بالإضافة إلى إطلاع وزير الخارجية السوداني على سير أعمال لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة التي استضافتها الخرطوم يومي ٢٠ و٢١ الجاري، والتي تستأنف اجتماعاتها عقب توقف دام قرابة الأربعة أعوام.

هذا، وقد تضمن اللقاء التحضيرات الجارية مع الجانب السوداني لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية والمقرر أن تستضيفها الخرطوم خلال الفترة القادمة.