وثيقة ملكية الدولة وفرص التمويل.. جدول أعمال المؤتمر الاقتصادى بيومه الثانى

جدة - نرمين السيد - ويشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى، العديد من الفعاليات فتناقش الجلسة الأولى "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، أما الجلسة الثانية تناقش "فرص وآفاق التمويل الدولى لدعم القطاع الخاص" للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقّع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.

وتستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، الذى ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، الوقـوف علـى الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسى ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التى تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة ستناقش عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى، ودور سياسة الحياد التنافسى فى تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسى فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال المتحدث الرسمى: "من المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـى عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتناول أبرز نتائج الحوار المجتمعى الذى تم مع الخبراء فى عدد من المجالات ذات الصلة، وإلقاء الضوء على دور الدولة فى تعزيز الحياد التنافسى، وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسى للدولة المصرية، كما توضح دور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى".

وفى الإطار نفسه، أشار السفير نادر سعد إلى أن الجلسة الثانية من اليوم الثانى تناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.

وأكد سعد، أن الجلسة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى تسليط الضوء على إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى للحكومة المصرية ودوره فى تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص فى ملف التنمية من قِبل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وخاصةً فى المشروعات الخضراء.

كما تستهدف الجلسة الثانية تحديد الإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، والدور المحورى للشراكات الدولية فى دعم هذه الإصلاحات، هذا إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحقَّقة فى ظِلّ إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التى تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص فى التنفيذ.

وأضاف أن المسار الثالث للمؤتمر سيتضمن جلسات تُخصَّص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات التزامنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوُز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

كما أوضح المتحدث الرسميّ أن الجلسة الرابعة فى اليوم الثانى ستناقش دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجدِّدة، وخلال فعاليات الجلسة التى تأتى تحت عنوان: "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" سيتم تغطية عدد من المحاور تتمثل فى التحول إلى مرحلة أكثر استدامة.

وفى هذا الصدد، سيتم تناول استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وآليات الاستثمار فى الطاقات المتجدِّدة فى مصر، والإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدِّدة فى مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر "الحالية والمستقبلية"، إضافة إلى تناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر، ومبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة "10 جيجاوات طاقة متجددة"، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما سيتم إلقاء الضوء على التعاون مع الشركات العالمية فى مجال إنتاج الهيدروجين.

كما سيتم، خلال الجلسة الرابعة، تناول استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجدِّدة للربط الكهربائى مع دول الجوار، وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لدمج الطاقة المنتَجة من مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتعزيز شبكة الجهد الفائق "خطوط / محطات محولات جهد 500 ك.ف"، فضلا عن تطوير منظومة التحكم فى الشبكة القومية، ودعم التصنيع المحلى لمهمات مشروعات الكهرباء، ومهمات الطاقة المتجدّدة، ومهمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

إلى جانب ذلك، ستتناول الجلسة الرابعة الفرص الاستثمارية فى المشروعات المشتركة بين جهات الدولة، وملف السيارات الكهربائية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتحلية المياه من خلال الطاقة المتجدّدة.

كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول جهود الدولة فى تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقارى، وتعزيز قدرته التنافسية فى الاقتصاد.

وقال السفير نادر سعد: سيتم عرض ثلاثة محاور رئيسة، وهى المحور الأول الذى يتناول أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 فى مجال السوق العقارية والمردود الإيجابى على الاقتصاد القومى، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة فى التمويل العقارى كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقارى والتشريعات المرتبطة بذلك، لافتا إلى أن المحور الثانى يتمثل فى تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة فى السوق العقارى؛ حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابى على المنظومة العقارية.

وأضاف: يتضمن المحور الثالث للجلسة الخامسة مناقشة تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة فى منظومة متكاملة للتوسع فى تصدير العقار المصرى، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة، لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.