جدة - نرمين السيد - وأظهر التصوير الجوى لكوبرى تقاطع محور الدكتورة سميرة موسى مع محور المشير طنطاوى، أنه لا صحة للصورة المتداولة عن الميل الحاد فى زوايا الصعود والنزول. ويعتبر الكوبرى من أهم الكبارى فى المحور بارتفاع 26 مترا عن مستوى الأرض، و8.5 متر عن خط سير المونوريل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهة الشائعات.. فيديو لمحور سميرة موسى ينفى شائعة الميل الحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.