مواجهة الشائعات.. حقيقة تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول بالجامعات

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الحالى 2022 /2023.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الحالى 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن مدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول كما هى دون إحداث أى تغييرات عليها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الحالى 2022/2023، حيث بدأت الدراسة بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعاً تنتهى فى 5 يناير 2023، مناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تم الإعلان مُسبقاً من خلال المجلس الأعلى للجامعات عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث بدأت الدراسة يوم السبت الأول من أكتوبر 2022، ويستمر الفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعاً حتى 5 يناير 2023، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسى الثانى للجامعات يوم 11 فبراير 2023، وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعاً، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو.