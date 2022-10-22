وزير التنمية البحرينى: العلاقات بين القاهرة والمنامة عريقة وتاريخية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية الاجتماعية فى مملكة البحرين أسامة بن أحمد خلف العصفور، أن مصر والبحرين تربطهما علاقات تاريخية وعريقة عبر كل العصور، مشيدًا بمستوى التعاون الوثيق بين البلدين فى مختلف المجالات.





وقال العصفور - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، على هامش أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالعاصمة الأردنية (عمان) - إن العلاقات بين (القاهرة) و(المنامة) قوية ومتميزة وتشهد تعاونًا مثمرًا فى مختلف القطاعات.

وأضاف أن مصر والبحرين لديهما تعاون كبير فى المجالات كافة بفضل العلاقات المتجذرة بين البلدين، مؤكدا قوة العلاقات على جميع المستويات القيادية والحكومية والشعبية، مشيرا إلى أن البلدين يتعاونان فى مجال التنمية الاجتماعية بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق فى مجال التضامن الاجتماعى والحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن مصر لديها تجارب وخبرات كبيرة فى كافة القطاعات وخصوصًا الحماية والتنمية الاجتماعية ومحاربة العنف والتطرف، معربا عن تطلع البحرين إلى المزيد من التعاون والتنسيق والاستفادة من الخبرات المصرية وبشكل متبادل بين البلدين، مشددا على أن المنامة لديها منهج واستراتيجية راسخة تقوم على دعم كل صور التعاون والتضامن العربى المشترك، مؤكدا أن القيادة البحرينية لديها حرص على مساندة أطر التضامن العربى وتعزيز التعاون تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه إلى حرص البحرين (قيادة وحكومة وشعبًا) على بلورة المواقف العربية المشتركة نحو تعزيز الأمن الاجتماعى وترسيخ فرص الازدهار فى جميع الدول العربية، معربًا عن تطلع البحرين إلى المزيد من التعاون والتنسيق نحو تعزيز الموقف العربى فى كافة القطاعات والمجالات والقضايا.

واختتمت أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الخميس الماضى، حيث عقدت على مدار يومى 19 و20 أكتوبر الجارى بالعاصمة الأردنية (عمان) بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وست دول أخرى.