رؤساء أحزاب وممثلين للقوى السياسية يشاركون فى المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - يشارك فى المؤتمر الاقتصادى، المقرر انطلاقه غدا الأحد، أكثر من 80 من رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المختلفة وكذلك ممثلى الحوار الوطنى، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء.





وتنطلق غدا الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستمر الفعاليات لثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

تجدر الإشارة إلى أنه فى إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر الاقتصادى، بتاريخ 5 أكتوبر الجارى من خلال الرابط من هنا، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022".

كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصرى، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية المتعلقة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادى، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم فى هذا الصدد.