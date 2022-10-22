وزير المياه الفلسطينى يشيد بما تمتلكه «الرى المصرية» من إمكانيات متميزة

جدة - نرمين السيد - زار المهندس مازن غنيم رئيس السلطة الفلسطينية للمياه والوفد المرافق له، المركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والرى، حيث كان فى استقباله المهندس طارق السيد رئيس المركز الذى رحب بالوزير والوفد المرافق له.





وقام الوفد الفلسطينى بجولة للتعرف على إمكانيات المركز الفنية واللوجيستية وما يضمه من قاعات تدريبية ومعامل حاسب آلى ومعمل الاختبارات الإلكترونية بالإضافة للفندق والمطعم الذى يقدم خدماته للمتدربين، كما تعرف على الخطة التدريبية للمركز والأنشطة التدريبية المقدمة على المستويين المحلى والإقليمى. وقد أكد المهندس غنيم على أهمية رفع قدرات الكوادر الفنية الفلسطينية بالتدريب وتبادل الخبرات فى مجال الموارد المائية، مشيداً بما تمتلكه وزارة الموارد المائية والرى المصرية من إمكانيات تدريبية متميز ، ومبدياً رغبته فى إيفاد متدربين من الجانب الفلسطينى للمشاركة والاستفادة بخبرات الوزارة. كما أكد على سعادته بالمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وأهمية القضايا التى تطرق اليها الأسبوع والتى تركزت على قضايا التغير المناخى وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية.

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