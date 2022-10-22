المؤتمر الاقتصادى.. جلسات اليوم الأول تناقش السياسات الاقتصادية المطلوبة

جدة - نرمين السيد - ويناقش المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله.

جدول أعمال اليوم الأول:



ويشهد اليوم الأول عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى فى اليوم الأول للمؤتمر الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـى ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

كما تناقش عددًا من المحاور المتمثلة فى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تواجه الاقتصاد العالمى، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـى الهيـكل الاقتصادى ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادى يحقـق النمـو الاحتوائى والمسـتدام.

كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج وبخاصـة لجمـوع الشـباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.



كما ستتناول الجلسة كذلك أثر الاستثمارات العامة فى تحسين المناخ الاستثمارى وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة فى عالم متغير".



ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـى بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادى شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـى ظـل التحديـات التـى تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التى يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـى تطلعـات المواطـن المصـرى.

كما تتمثل مخرجات الجلسة فى تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـى تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـى جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـرى، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـى تخصيـص الانفاق العـام.

والجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر فى اليوم الأول تناقش السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش فى هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم فى العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التى اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة فى الأسواق المتقدمة على الأوضاع فى الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل فى الجهود والتدابير التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.