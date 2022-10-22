تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان، اليوم السبت، أنه تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و648 شاحنة و39 سيارة،حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و436 شاحنة، و22 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، و212 شاحنة و17 سيارة، فيما استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن بوسيدون أكسبريس السفينتين الحرية 2 ودليلة، واستقبل ميناء نويبع السفن عمان وسينا وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.