برومو جديد للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرومو: "الاقتصاد حياتنا ومستقبل أولادنا" لذلك كان المؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه مصر بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمن: "ففى ظل تحديات عالمية كثيرة نجتمع للناقش مستقبل اقتصادنا والكل سيعرض رأيه، مؤسسات الدولة، قوى سياسية، مستثمرين، اقتصاديين، والمواطن الذى هو أصل الحكاية".

"هنكمل اللى بدأناه فى الحوار الوطنى، الكل على ترابيزة واحدة يعرض أفكاره للقادم بلغة واحدة سهلة وبسيطة نفهمها كلنا.. كل هذا من أجل رسم خريطة طريق لمستقبل اقتصاد بلدنا.. موعدنا الأحد 23 أكتوبر، حتى الثلاثاء 25 أكتوبر".