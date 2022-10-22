حياة كريمة.. رواد السوشيال يتداولون «بعلم الوصول» تزامنا مع إطلاق المبادرة

جدة - نرمين السيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أغنية "بعلم الوصول" للفنانة شيرين عبدالوهاب، بالتزامن مع تصدر هاشتاج "رسالة شكر للرئيس"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والاحتفال بذكرى إطلاق مبادرة حياة كريمة.





وتضمن الفيديو لقطات من مساعدة مبادرة حياة كريمة للمواطنين، ورصد حالة الفرحة التى رسمت على وجوههم، بعد تقديم ما يحتاجون إليهم.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.