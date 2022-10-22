وزير الصحة يتوجه لشرم الشيخ لمراجعة الاستعدادات الصحية لمؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، صباح اليوم السبت، إلى محافظة جنوب سيناء؛ لمراجعة الاستعدادات الميدانية لمنظومة التأمين الصحى لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ، مطلع شهر نوفمبر المقبل.





وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن الجولة ستتضمن تفقد الوزير للحجر الصحى بمطار شرم الشيخ الدولى، وعدد من المنشآت الصحية وأماكن إقامة الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ COP27. وأكد عبد الغفار حرص الوزير على توفير كافة الخدمات العلاجية والوقائية والإسعافية على أعلى مستوى للوفود المشاركة بالمؤتمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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