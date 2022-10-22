الوزراء: 81.2% من المنشآت الاقتصادية أكدت أهمية عقد مؤتمر اقتصادى 

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع الرأى، الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 81.2% من المنشآت الاقتصادية فى مصر أكدت أهمية عقد مؤتمر اقتصادى فى الوقت الحالى بدرجات تتراوح ما بين 8 و10 درجات، و6.6% بدرجات تتراوح من 5 إلى 8 درجات، و6.1% قيَّموا أهميته بأقل من 5 درجات.





جاء ذلك فى استطلاع الرأى، الذى أجراه المركز خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى، على عيّنة من المنشآت الاقتصادية فى مصر فى مختلف القطاعات للتعرف منها على آرائها وتطلعاتها بشأن المؤتمر الاقتصادى. وقد أظهرت النتائج أن 79.9% من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة أكدت قدرة المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده غدا الأحد على الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية فى الوقت الحالى بدرجات تتراوح ما بين 5 و10 درجات، مقابل 18.1% قيَّموا قدرته على ذلك بأقل من خمس درجات. وجاءت قضية دعم عمليتى الاستيراد والتصدير على رأس الموضوعات التى ترى المنشآت الاقتصادية ضرورة مناقشتها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى؛ بما فى ذلك من تذليل معوقات التصدير وتيسير إجراءاته بنسبة (34.4%)، وزيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة والمشاركة فى المعارض الدولية بنسبة (15.6%)، وكذلك تذليل معوقات الاستيراد وحل مشكلات الاعتمادات المستندى بنسبة (11.6%).

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