جدة - نرمين السيد - وقال مواطن خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل: "الرئيس عايز مصلحتنا ومصلحة الدولة كلها"، وأضاف آخر: أثق فى الرئيس السيسى لأنه جه فى وقت صعب وشخص أمين، ومجتهد". وقال آخر: كمل واحنا معاك يا ريس، ربنا معاك وكلنا فى ضهرك والخير قادم، وأضاف آخر: مصر اتغيرت فى كل حاجة منذ وصول الرئيس، وخصوصا فى العاصمة الإدارية الجديدة أكبر إنجاز فى مصر. وأضاف آخر: الوضع أحسن وكل الناس بتغير مننا، والدليل على ذلك عودة السياحة إلى سابق عهدها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطنون يوجهون رسالة إلى السيسى: الوضع أحسن وكل الناس بتغير مننا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.