مواطنون يشكرون السيسى: كفاية الأمن والأمان ودعمك للفقراء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال مواطن خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل: "مصر مافيش دولة زيها فى العالم، صامدة رغم أزمات كورونا"، وقال آخر موجها حديثه إلى الرئيس: "ربنا يعينك علينا ويصلح حال البلد"، وأضاف آخر: طالبنا منه ينزل يحمى شعبه فى 30 /6 ونزل ورجع البلد، وده أكبر شكر للرئيس. فيما شكرت مواطنة الرئيس على ما بذله فى توفير مسكن كريم بعد معاناة فى المناطق العشوائية، وقال آخر: "خليك معانا يا ريس وفى ضهرك دائما". وأشاد مواطنون بمبادرات الرئيس: "حياة كريمة وتكافل وكرامة": "بيبص للطبقة الفقيرة وبيجب ليهم دعم بأى شكل، وكفاية الأمن والأمان اللى فى البلد".

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