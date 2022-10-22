انت الان تتابع خبر لفترة عير معلومة .. قطع الكهرباء عن أكثر من 8 مناطق بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن مناطق بـمدينتي طوخ وشبين القناطر

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة أسبوع لفترة غير محددة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.