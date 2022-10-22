انت الان تتابع خبر أسباب رفض أوراق بعض المتقدمين لوظيفة معلم فصل.. هتعرفوها كاملة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ بالكشف عن أسباب رفض أوراق بعض المتقدمين لوظيفة معلم فصل، وهي التي شملت على ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة تصل لـ 68%.

وتم توزيع باقي النسب الأخرى المتبقية للأسباب الخاصة بالرفض والتي تكون ما بين عدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل في الطلب، وأيضاً عدم ملائمة التقديم الذي حصل عليه المتقدم للشروط، وتكون بنسبة تزيد بشكل قليل عن 2%.

ويتم توزيع النسبة المتبقية على الأسباب الخاصة بالرفض والتي تكون ما بين عدم مطابقة الرقم القومي ومعه الرقم المسجل بالطلب، وأيضاً عدم مطابقة مكان الإقامة الموجود في الرقم القومي مع المحافظة التي يتم التقديم فيها وعدم مطابقة السن، ويشغل المتقدمين 14 ألف و813 وظيفة معلم مساعد “معلم فصل” لاختبارات إلكترونية، وهي التي تكون داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات.