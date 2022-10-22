انت الان تتابع خبر بعد قليل .. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن هذه الأماكن بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القاهرة أنه عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022 عن منطقة الشيراتون بالكامل، الملتقى العربي، الكلية الحربية، طريق السويس، الرقابة الإدارية، أرض الجولف التابعة لمدينة نصر، مساكن رامو، مساكن الإمداد والتموين، رابعة الاستثماري، إسكان التوفيق، سيتي ستارز، الحي العاشر، المنطقة العاشرة، حي الواحة، صقر قريش، شارع الشعراوي ومتفرعاته، مدينة الأمل “عزبة الهجانة سابقًا وأوضحت مياه شرب القاهرة ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 6 ساعات بداية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم ، بسبب أعمال تغيير محبس قطر 1000مم برافع الشيراتون.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.