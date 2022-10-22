وزير المياه الفلسطيني في ضيافة المركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - عقب مشاركة سيادته فى فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه .. قام السيد المهندس/ مازن غنيم رئيس السلطة الفلسطينية للمياه والوفد المرافق لسيادته بزيارة للمركز الإقليمى للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والري .. حيث كان في إستقباله السيد المهندس/ طارق السيد رئيس المركز الذى رحب بالسيد الوزير والوفد المرافق لسيادته.

وقام الوفد الفلسطينى بجولة للتعرف على إمكانيات المركز الفنية واللوجيستية وما يضمه من قاعات تدريبية ومعامل حاسب آلي ومعمل للإختبارات الإلكترونية بالإضافة للفندق والمطعم الذى يقدم خدماته للسادة المتدربين ، كما تعرف سيادته على الخطة التدريبية للمركز والأنشطة التدريبية المقدمه على المستويين المحلى والإقليمي.

وقد أكد المهندس غنيم على أهمية رفع قدرات الكوادر الفنية الفلسطينية بالتدريب وتبادل الخبرات في مجال الموارد المائية ، مشيداً بما تمتلكه وزارة الموارد المائية والرى المصرية من إمكانيات تدريبية متميزة ، ومبدياً رغبته في إيفاد متدربين من الجانب الفلسطيني للمشاركة والاستفادة بخبرات الوزارة.

كما أكد سيادته على سعادته بالمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وأهمية القضايا التي تطرق اليها الإسبوع والتي تركزت على قضايا التغير المناخي وتعزيز الإبتكارات لمواجهة التحديات المائية .