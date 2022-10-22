وزير الصحة يتوجه إلى شرم الشيخ لمراجعة الاستعدادات الميدانية لمنظومة التأمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت ، إلى محافظة جنوب سيناء، لمراجعة الاستعدادات الميدانية لمنظومة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجولة ستتضمن تفقد الوزير للحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي وعدد من المنشآت الصحية وأماكن إقامة الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزير على توفير كافة الخدمات العلاجية والوقائية والإسعافية على أعلى مستوى للوفود المشاركة بالمؤتمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.