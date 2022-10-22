اليوم.. بالبنط العريض يفضح «هيومن رايتس» وأعوانها ممن يهاجمون قمة المناخ

كما يكشف فى حلقة اليوم من البرنامج، حجم الاهتمام فى الصحافة الأجنبية بجهود مصر لإنجاح هذه القمة و الاستعدادات التى تجرى على الأرض فى موقع الحدث، كما يكشف مقدم البرنامج كيف شنت بعض الصحف و بعض المنظمات المسيسة التى تدعى العمل فى مجال حقوق الإنسان حملة على القمة منذ اليوم الأول الذى أعلن فيه عن انعقادها فى مصر، وعلاقة هذه الحملة بعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية فى بعض المنظمات وبعض عملائها فى بعض الصحف.
ويفند فاروق بالأدلة والأسماء أكاذيب الجماعة الإرهابية والمتعاونين معها فى هذا الملف، ويكشف سر إعادة تدوير تقرير تحريض قديم لمنظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد نشرته تهاجم فيه انعقاد قمة المناخ فى مصر، والصحف التى قبلت إعادة التدوير و قدمت دعاية سياسية مغلوطة ضد مصر.
"بالبنط العريض"ى عده و يقدمه الدكتور حسام فاروق الخبير المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.
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