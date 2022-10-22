فلاح للرئيس السيسى: إحنا وراك وهنقف معاك وهنفضل على قلب رجل واحد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الحاج رمزى محروس شلبى أحد مزارعى البطاطس، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: "الخير كتير، الإنتاج مية مية، ميهمكش حاجة من حرب أوكرانيا، إدعم الفلاح وهو هايعوضك عن حرب أوكرانيا".





وتابع خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى: "متحملش هم حاجة، الإنتاج مية مية القمح والبطاطس والخضار، إحنا وراك وهنقف معاك وهنفضل على قلب رجل واحد، مفيش إيد تصقف لوحدها، إحنا كلنا وراك". واستطرد فى رسالته للرئيس: "أنا نفسى أسلم عليك، إدعم الفلاح وهو هايعوضك، كلنا وراك وربنا يعينك ويقويك يا ريس، تحيا مصر، ويحيا الرئيس السيسى".

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