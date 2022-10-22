مصر تدين هجوم جماعة الحوثى على ميناء الضبة اليمنى

جدة - نرمين السيد - وحملت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، جماعة الحوثى مسؤولية التصعيد الراهن فى اليمن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة، مؤكدة على ضرورة تخلى الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فورى مع المساعى الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذى يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.

كما حذر البيان من مغبة استغلال أى طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع فى اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمنى الشقيق.

وشدد على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه فى مواجهة جميع التهديدات.