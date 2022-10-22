محافظ أسوان يشهد احتفالية تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بـ أبو سمبل

جدة - نرمين السيد - شهد أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عمرو القاضى رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة نائباً عن الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فى أجواء ساحرة لليلة تعامد الشمس تجسد عظمة المصريين، ووسط حضور كبير للأفواج السياحية والزائرين المصريين، الاحتفالية التى قامت بتنظيمها محافظة أسوان بصحن معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية.





وشملت الاحتفالية عرض الصوت والضوء والذى تميز بسرد مشوق بتقنيات صوت وصورة وإضاءة حديثة لفترة حكم رمسيس الثانى.

وعقب ذلك شهد محافظ أسوان وضيوف مهرجان تعامد الشمس الحفل الفنى الساهر والذى قام بإحياؤه المؤلف الموسيقى وعازف البيانو إيهاب عز الدين ، وأيضاً عازفة التشلو والمغنية علياء الباسوسى من خلال تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية والغنائية ، ثم فيلم تسجيلى بعنوان " تعامد الشمس".

أعقبه عرض أوبريت "أسوان تجمعنا" بأداء متميز لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية بتبلوهات فلكلورية، وهو الذى توازى معه تقديم ديفيليه وعروض لفرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.

وحضر الحفل الفنى الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضا اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية للمنطقة الجنوبية، واللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، فضلا عن القيادات التنفيذية والأمنية .

وأكد المحافظ، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام لإحياء ليالى وأيام هذا المهرجان الدولى ، موضحاً بأنه تم تجهيز شاشات البلازما لعرض ظاهرة التعامد فجر السبت 22 أكتوبر لإتاحة الفرصة أمام المتواجدين فى صحن معبدى رمسيس الثانى لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفىريدة من نوعها، وهو الذى تواكب مع تنظيم أكثر من نشاط ضمن الفعاليات التى إنطلقت فى 17 أكتوبر، وتختتم أثناء حدوث الظاهرة وذلك وسط مشاركة لفرق الفنون الشعبية .