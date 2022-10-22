تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 22 أكتوبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتتوقع الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 27 21 العاصمة الإدارية 27 21 6 أكتوبر 28 20 بنهــــا 27 20 دمنهور 26 21 كفر الشيخ 26 20 المنصورة 28 22 دمياط 26 20 بورسعيد 27 21 الإسماعيلية 28 18 السويس 27 21 الزقازيق 27 21 شبين الكوم 27 21 طنطا 26 20 شلاتين 33 24 الإسكندرية 26 20 العلمين الجديدة 26 20 وادى النطرون 28 21 مطروح 25 18 السلوم 25 19 سيوة 25 17 العريش 26 19 رفح 26 20 الطور 29 20 كاترين 24 13

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